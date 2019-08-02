В 2019 году в России вводятся изменения по снятию наличных средств в этом году, сообщает DEITA.RU. Информацию об этом распространяют российские СМИ.

Для начала будут введены изменения по снятию наличных средств – банки могут расширить свою зону и тогда для снятия средств могут не потребоваться банкоматы или кассы. Деньги граждане смогут получать в кассах магазинов, которые сотрудничают с банком.

Также будет увеличен лимит по карте, чтобы граждане смогли оплачивать услуги ЖКХ и совершать онлайн покупки билетов и других товаров. Без ограничений клиенты смогут проводить до 8 операций в сутки.

В Сети широко обсуждается, что граждане, которые захотят воспользоваться наличными средствами и получить их с помощью банкомата, не будут вводить пин-код, подтверждать операцию с помощью смс или смартфона. Это произойдет благодаря считыванию лица с помощью камеры установленной в банкомате. Однако для этого клиентам вначале необходимо заполнить биометрическую анкету.

Отметим, что часть новых сервисов должны были заработать летом 2019 года, однако оно подходит к концу, а дополнительные функции пока не были введены в оборот.

Иван Юрьев