Мошенник не всегда вам позвонит, если захочет украсть ваши деньги. Иногда он пользуется для этого банкоматом и даже не караулит вас рядом, сообщает DEITA.RU.

Два устройства помогают злоумышленнику: он приходит к банкомату со скиммером (это устройство крепится поверх слота, куда вставляют карты) и камерой или накладной клавиатурой (чтобы узнать, какой пароль вы вводите).

Когда вы вставите карту в банкомат, скиммер считает информацию с магнитной полосы карты. А процесс ввода ПИН-кода зафиксирует либо камера, либо накладная клавиатура.

После этого единственное, что останется сделать мошенникам – это сделать дубликат карточки и снять с нее деньги.

Но шанс спасти свои средства есть: проверьте клавиатуру и зону, в которую вставляете карту. Никаких накладок и шатающихся, двигающихся элементов быть не должно. Настоящие части банкомата крепятся намертво. А те, которыми пользуются мошенники, чаще всего прикреплены на двухсторонний скотч.

Анастасия Туркова