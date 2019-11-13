Владельцев банковских карт ждут серьезные неприятности

Историю россиянки, у которой банк по неизвестным причинам заблокировал банковскую карту. активно обсуждают в интернете, сообщает DEITA.RU.

Дело в том, что сначала женщине, которая является клиенткой банка на протяжении последних 25 лет, позвонили из банка и вызвали в офис в службу безопасности, так как на карте появилась неестественная активность. На месте владельца банковской карты пояснила, что ведет законную предпринимательскую деятельность и представила чеки в подтверждение своих слов. С нее потребовали объяснительную, изъяли чеки и отпустили.

Через двое суток карта была заблокирована. Все попытки обратиться в банк ни к чему не привели. Причину блокировки карты называли по звонку. То есть, по мнению работников банка, она сама позвонила в кредитную организацию, пишет Adne, и попросила заблокировать карту. При этом даже распечатка телефонных звонков ни к чему не привела. Банк продолжал стоять на своем и предложил два варианта: либо карту разблокировать, либо сделать перевыпуск.

По словам россиян, ситуация, когда кредитная организация просто-напросто блокирует карту — не нова. Вот что они рассказывают:

«Вот и у меня сложилась ситуация, когда заблокировали зарплатную карту, потому что брал мини-займы на две-четыре недели… Я оказался злостным мошенников. Требуют копии договора и т.д... А где их взять, если это было все онлайн… и банк этот ГАЗПРОМ…»

«А меня банк из топ-3, клиентом которого я являюсь 25 лет, обвинил в терроризме за коммунальные платежи в другом городе и за перечисление денег на кредитный счет этого же банка и отказал в банковских продуктах (открытие зарплатной и социальной карт). Сейчас вот думаю-кто из нас террорист?».

Екатерина Брязгунова