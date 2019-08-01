Стабильная работ Visa и MasterCard оказалась под вопросом в России, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Ассоциация банков России решила вступиться за иностранные платёжные системы. Представители организации обратились с официальным письмом к главе комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолию Аксакову.

Участники рынка просят депутата пересмотреть закон, который призван регулировать работу Visa и MasterCard на территории России. По их мнению, нынешняя его трактовка дискриминирует иностранные платёжные системы.

Дело в том, что если закон будет принят в его нынешнем виде, то он будет запрещать операторам самостоятельно отключать своих клиентов, что может привести к потенциальным злоупотреблениям, например, в сфере безопасности.

Аксаков прислушался к мнению экспертов и уже передал изданию, что уже осенью корректировки к закону могут приняты в связи с существованием возможностей для злоупотреблений, о которых говорили участники рынка.

Дмитрий Шевченко