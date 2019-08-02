Пользователи "пластика" смогу удобнее делать покупки, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Российскую газету".

Банковские карты российской платёжной системы "Мир" оборудуют отечественным чипом для бесконтактной оплаты товаров и услуг через терминалы.



Новый чип разработало российское предприятие АО "НИИ Молекулярной электроники". Технологическая новинка будет также иметь свою собственную операционную систему.

Ранее в картах "Мир" использовались чипы, произведённые за границей. Уже сейчас большинство российских карт выпускают с поддержкой технологии бесконтактной оплаты.

Дмитрий Шевченко