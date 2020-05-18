Владельцев банковских карт ждёт неприятный сюрприз

Некоторые российские банки начали понижать сумму доступного лимита по кредитным картам, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РБК.

С сокращением ранее доступных денежных средства столкнулись обладатели банковских карт ОТП Банка, Альфа-Банка, банка "Русский Стандарт" и карты рассрочки "Совесть".

Как отмечают держатели, банки в одностороннем порядке ограничивают их доступ к ранее обозначенным лимитам, снижая их планку до более низких значений, чем обычно.

Примечательно, что в благоприятной экономической ситуации обычно происходит обратный процесс, когда банк без подтверждения согласия со стороны клиента, увеличивает его кредитный лимит по карте.

Однако, в нынешней ситуации надвигающегося кризиса, обусловленного эпидемией коронавируса, процесс пошёл в обратную сторону и банкам срочно понадобилась ликвидность.