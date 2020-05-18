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Владельцев банковских карт ждёт неприятный сюрприз
Держатели "пластика" могут столкнуться с неудобствами
Некоторые российские банки начали понижать сумму доступного лимита по кредитным картам, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РБК.
С сокращением ранее доступных денежных средства столкнулись обладатели банковских карт ОТП Банка, Альфа-Банка, банка "Русский Стандарт" и карты рассрочки "Совесть".
Как отмечают держатели, банки в одностороннем порядке ограничивают их доступ к ранее обозначенным лимитам, снижая их планку до более низких значений, чем обычно.
Примечательно, что в благоприятной экономической ситуации обычно происходит обратный процесс, когда банк без подтверждения согласия со стороны клиента, увеличивает его кредитный лимит по карте.
Однако, в нынешней ситуации надвигающегося кризиса, обусловленного эпидемией коронавируса, процесс пошёл в обратную сторону и банкам срочно понадобилась ликвидность.