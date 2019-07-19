Госдума приняла во втором чтении законопроект о платежах по банковским картам, сообщает DEITA.RU со ссылкой на banki.ru.

Депутаты проголосовали "за" обеспечение бесперебойности платежей по картам на территории России. В случае возникновения неурядиц и проблем с переводом денег граждан, Центробанк будет иметь право наказывать процессинговые центры, отвечающие за эти процедуры, крупными денежными штрафами.

Кроме этого, ЦБ должен получить право вводить максимальные размеры платы за эквайринг, то есть значения размера комиссии, взимаемой банками со своих клиентов за переводы с использованием платёжных карт.

Также, согласно одобренному документу, процессинговым центрам запрещается в одностороннем порядке приостанавливать оказание услуг по переводу денежных средств банкам и их клиентам.

Дмитрий Шевченко