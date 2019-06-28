Операции по картам будут контролироваться дополнительно, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

27 июня вступает в силу закон, согласно которому расширяется список операций, подлежащих учёту банками. В частности, теперь финансовые организации будут обязаны следить за получением наличных денег с пластиковых карт иностранных банков.

Список заграничных стран, банки которых представляют интерес у российской стороны, будет определён Росфинмониторингом.

Также в документе значится, что на передачу сведений о подозрительных операциях банкам отводится всего три дня. В подобных случаях они должны будут сообщать органам место, сумму, дату, название банка и другие детали операции.

По словам властей, данный закон будет способствовать противодействию терроризму и экстремизму.

Дмитрий Шевченко