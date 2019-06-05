Россияне смогут расплачиваться картой "Мир" в ещё большем количестве стран, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия"

Глава Национальной системы платёжных карт Владимир Комлев заявил, что карту "Мир" начнут принимать в Таджикистане, Узбекистане и всех государствах Евразийского экономического союза уже до конца текущего года года.

По словам чиновника, обслуживание российской карты стало возможно благодаря платформе "Mir International", возможности которой позволяют её использовать в рамках существующих национальных платёжных систем других стран.

Кроме этого, руководство НСПК нацелено на расширение географии работы карты на страны, пользующиеся наибольшей популярностью среди отечественных туристов. В скором времени "Мир" может получить распространение во Вьетнаме, Болгарии и Таиланде.

Ранее эксперты дали свои рекомендации по использованию карт с рассрочкой. Как оказалось, в этом деле существует несколько важных аспектов для их держателей.

Дмитрий Шевченко