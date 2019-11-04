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Владельцев iPhone предупреждают о проблемах
На старые модели iPhone и iPad рекомендуют установить новое программное обеспечение. Их ожидают некоторые трудности с работой в прежних системах, сообщает DEITA.RU.
Согласно информации, опубликованной на официальном сайте APPLE, владельцы старых гаджетов могут испытывать проблемы с системой определения местонахождения устройства. Это касается смартфонов, выпущенных до 2012 года.
Специалисты компании подчеркивают, что возникшие трудности связаны, в первую очередь, с переносом времени GPS, что влияет на сторонние продукты компании. Влияние этого переноса владельцы устаревших моделей почувствуют в ночь на понедельник, 4 ноября.
Эксперты корпорации подчеркнули, что владельцев старых гаджетов так же ждут проблемы с ресурсами, работа которых зависит от времени: App Store, iCloud, почта и другие. Они добавили, что ПО на всех устройствах желательно обновить до 3 ноября по Московскому времени. После этого срока обновить программы можно будет только через компьютер.
Александра Маслова