Корпорация Apple заявила о прекращении прослушивания аудио записей разговоров пользователей со своим голосовым помощником Siri, сообщает DEITA.RU.

Производитель популярных во всём мире телефонов iPhone написали на своём официальном сайте, что впредь будут спрашивать обладателей своей продукции о том, дают ли они своё разрешение на запись и обработку общения с программами на устройстве.

Также Apple подчеркнула, что закончила практику работы с подрядчиками для прослушивания записей разговоров владельцев гаджетов. Компания собирается нанимать для подобных работ только сотрудников внутри себя самой.

В конце июля газета The Guardian сообщала, что записи общения пользователей с Siri, анализируемые подрядчиками компании и используемые для улучшения работы помощника, содержат и конфиденциальную информацию.

Дмитрий Шевченко