Некоторые граждане смогут получать больше денег в виде процентов, сообщает DEITA.RU.

Сбербанк объявил о выпуске ограниченной серии дебетовых карт Mastercard Platinum, которые дадут их держателям повышенный процент бонусов в определенных категориях.

Так, совершая покупки по этой карте, оформленной в период акции, россияне получат бонусы по программе лояльности банка.

В частности, в категориях автозаправки и такси от Gett и Яндекс вернётся бонусами 20% от суммы покупки. Ранее развращалось только 10%.

За оплату кафе и ресторанов процент поднимется с 5 до 10. За покупки в супермаркетах — 3 вместо 1,5%. В остальных категориях бонусы начисляются в размере 0,5% от суммы покупки.

Дмитрий Шевченко