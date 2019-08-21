Обладатели некоторых пластиковых карт смогут получить доступ к важной услуге, сообщает DEITA.RU.

Как пишет портал РБК, владельцы банковских карт системы Mastercard в скором времени получат возможность переводить денежные средства за пределы страны лишь по номеру мобильного телефона.

Источники издания, знакомые с ходом подготовки платёжной системы к внедрению новой опции, говорят о том, что переводы денег будут осуществляться с помощью внутренних баз данных Mastercard, которые есть в распоряжении финансового оператора.

Для того, чтобы получать возможность переводить деньги лишь по номеру телефона, обладателю банковской карты нужно будет пройти регистрацию в собственном сервисе компании Hub.

Кроме этого, потребуется установить специальное приложение на своём смартфоне, с помощью которого и будет происходить осуществление транзакций с карты на карту.

Дмитрий Шевченко