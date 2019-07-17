Банки заменяют деньги на карте бонусами, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Издание провело анализ банков, которые предоставляют своим клиентам кешбэк и выяснило, что лишь 12 из тех финансовых организаций, которые можно причислить к крупным, возвращают держателям своих карт деньги, а не бонусные баллы.

Как оказалось, за год большая часть крупных банков отказалась от прямого начисления рублей в качестве кешбэка за траты по карте.

Эксперты поясняют, что банки идут на этот шаг по нескольким причинам, основная из которых в том, что возврат рублей, то есть денег для банков — это прямые расходы, в то время, как бонусы можно перевести в деньги лишь опосредованно и даже не в полном объеме.

Кроме этого, многие банки используют взаимодействие с клиентами при начислении и обмене баллов для предложения им дополнительных услуг своих организаций.

Программы лояльности стоят дорого, и банки ищут возможность удешевить их. Таким образом, говорят специалисты, для банков гораздо более выгоден обмен бонусов на товары.

Дмитрий Шевченко