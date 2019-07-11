Эксперты выявили новую уязвимость, позволяющую списывать деньги граждан, сообщает DEITA.RU со ссылкой на banki.ru.

Найден ещё один способ, который применяют злоумышленники для кражи денег с банковских карт. Специалисты лаборатории Касперского заявили об обнаружении новой шпионской программы, позволяющей вести наблюдение за действиями пользователей мобильных устройств.

С её помощью, как говорят эксперты, можно зафиксировать данные от мобильных приложений, в том числе и банковских. Кроме этого, опасности подвергаются и мессенджеры.

Специалисты отмечают, что установка вредоносного ПО возможна только при личном контакте с гаджетом, а также через СМС и электронную почту. После установки программы она получает очень большие возможности на устройстве.

Эксперты рекомендуют отказаться от загрузки любых сомнительных приложений, а также советуют никому не давать свой девайс.

Дмитрий Шевченко