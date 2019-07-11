Владельцев всех банковских карт ждёт новая опасность
Эксперты выявили новую уязвимость, позволяющую списывать деньги граждан, сообщает DEITA.RU со ссылкой на banki.ru.
Найден ещё один способ, который применяют злоумышленники для кражи денег с банковских карт. Специалисты лаборатории Касперского заявили об обнаружении новой шпионской программы, позволяющей вести наблюдение за действиями пользователей мобильных устройств.
С её помощью, как говорят эксперты, можно зафиксировать данные от мобильных приложений, в том числе и банковских. Кроме этого, опасности подвергаются и мессенджеры.
Специалисты отмечают, что установка вредоносного ПО возможна только при личном контакте с гаджетом, а также через СМС и электронную почту. После установки программы она получает очень большие возможности на устройстве.
Эксперты рекомендуют отказаться от загрузки любых сомнительных приложений, а также советуют никому не давать свой девайс.
Дмитрий Шевченко