В России планируют расширить эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Как удалось узнать изданию, возможность снимать наличные деньги на кассе первыми получат жители небольших городов, где нет широкой сети распространения банкоматов.

Также сообщается, что к программе подключится крупнейшая торговая сеть России "Пятёрочка", которая собирается дать возможность покупателям снимать наличные при условии совершения покупки.



При этом, мнения экспертов относительно эксперимента разделились. Часть из них говорят о пользе подобных операций для самих торговых сетей, которые смогут отбить расходы на эквайринг.

Вместе с тем, другая часть экспертов утверждает, что принуждение делать покупки ради снятия наличных противоречит правилам Ассоциации банков России.

Дмитрий Шевченко