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Владельцев животных ждут внеплановые проверки
Теперь в России четко разграничат зоны ответственности и
пропишут нормы поведения для контроля за владельцами животных, сообщает
DEITA.RU.
Министерство природных ресурсов разработало методические рекомендации по разработке госнадзора при обращении с домашними животными. Как пишет РИА Новости, документ уже подписан министром Дмитрием Кобылкиным.
Теперь полиция или специальный орган надзора будет не только заниматься пресечением жестокого обращения с животными. В России разрешат проводить внеплановые проверки домов, в которых содержатся животные. Пока проверять собираются только те адреса, на которые пожалуются соседи.
Елена Миронова