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Владельцев животных ждут внеплановые проверки

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Теперь в России четко разграничат зоны ответственности и пропишут нормы поведения для контроля за владельцами животных, сообщает DEITA.RU.

Министерство природных ресурсов разработало методические рекомендации по разработке госнадзора при обращении с домашними животными. Как пишет РИА Новости, документ уже подписан министром Дмитрием Кобылкиным.

Теперь полиция или специальный орган надзора будет не только заниматься пресечением жестокого обращения с животными. В России разрешат проводить внеплановые проверки домов, в которых содержатся животные. Пока проверять собираются только те адреса, на которые пожалуются соседи.

Елена Миронова

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