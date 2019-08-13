Мошенники используют новый способ обмана по телефону, сообщает DEITA.RU со ссылкой на RG.RU.



Специалисты, оказывающие противодействие новым методам обмана граждан выявили набирающую популярность среди злоумышленников схему отъёма денег.

Жулики звонят жертве по телефону и представляются сотрудником банка, к которому привязана карта ничего не подозревающего человека.

Далее мошенники заявляют о неком переводе денег с карты, который был зарегистрирован в другом регионе. . Преступники утверждают, что заблокировали движение денег, и, не требуя сообщать данных, касающихся карты, просят вспомнить устройства, имеющие доступ к личному кабинету.



Узнав, какой именно операционной системой пользуется клиента банка, злоумышленники предлагают установить приложение для удалённого доступа.

Если клиент соглашается, то тем самым он добровольно позволяет проникнуть в свой смартфон. При этом, доказать попытку взлома будет крайне сложно.

Специалисты просят граждан быть внимательными и не разговаривать с незнакомцами по телефону о своих банковских картах.

Дмитрий Шевченко