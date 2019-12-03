Владельцы банковских карт Сбербанка в опасности – фото

Мошенники пытались взломать банковскую карту крупнейшей кредитной организации России после посещения офиса банка, сообщает корреспондент DEITA.RU.

По словам клиентки банка, в субботу около 15 часов она зашла в одно из отделений Сбербанка, чтобы забрать новую кредитную карту. Срок службы старой заканчивался, и банк давно приглашал забрать перевыпущенный «пластик». Ничего не предвещало беды. «В 15 часов девять минут мне пришла sms-ка, что карта активна, а меньше чем через час начали «ходить» сообщения о том, что по моей дебетовой карте операции не проходят. «VISA 539? ОТКАЗ: Срок действия карты истек или указан неверно». За три дня таких sms-сообщений пришло шесть. Я бы не предала значения, если бы не ждала зарплату. Думала, что это она не может поступить по какой-то причине», — рассказала женщина.

Также она добавила, что, когда поделилась историей с мужем, тот сказал срочно звонить в банк. «Я позвонила на горячую линию, объяснила ситуацию. Оператор несколько раз уточнил, пыталась ли я оплатить покупки в каком-то зарубежном магазине. Конечно, это была не я. Без особых разговоров карту мне заблокировали и отметили, что восстановлению карта не подлежит», — делится переживаниями клиент Сбербанка.

В Сбербанке предложили блокировать банковскую карту при малейшем подозрения на действия мошенников. «Если вы подозреваете, что ваш счёт атакуют мошенники, срочно заблокируйте карту. Для этого позвоните в контактный центр Сбербанка на номер 900 с мобильного телефона (звонок в России бесплатный). Или зайдите в интернет-банк или мобильное приложение Сбербанк Онлайн — найдите нужную карту и нажмите «Заблокировать», — сказали в кредитной организации.

Екатерина Брязгунова



