Изменения способов перевода денег с карты на карту коснутся держателей Visa, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Крупнейшая платёжная система Visa совместно с отечественными банками продумывают возможность запуска системы денежных переводов за рубеж по номеру телефона. Издание сообщает, что подобный эксперимент уже проводился в России, но не принёс ожидаемого эффекта ввиду конкуренции с уже существующими сервисами внутри страны.

По мнению старшего менеджера департамента управления рисками компании "Делойт" в СНГ Сергея Гришунина, новый сервис, который хочет внедрить на российский рынок Visa, будет очень удобен физическим лицам, но его выгодность будет зависеть от комиссий, которые будут взиматься с клиентов за переводы.

Ранее сообщалось о том, что руководство российской платёжной системы "Мир" собирается распространить действие своей карты на страны ближнего зарубежья, а также те государства, куда ежегодно устремляются миллионы российских туристов.

Дмитрий Шевченко