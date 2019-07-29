Эксперты зафиксировали уменьшение уровня просрочки, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Banki.ru.

Национального бюро кредитных историй поделилось статистикой, согласно которой во втором квартале текущего года обладатели кредитных карт стали более добропорядочно относиться в обслуживанию своих долгов.



В частности, уровень просрочки по взятым на себя обязательствам среди заёмщиков снизился до 13,7%. Количество людей, которые тянули с возвратом долга более 30 дней после окончания льготного периода, таким образом, снизилось на 3,3% по сравнению с прошлым годом.

Самые низкие значения просрочки были найдены в Удмуртской Республике, Московской области и Санкт-Петербурге.

Дмитрий Шевченко