Кто не платит за парковку чаще всего, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Мосленту.

Специалисты из «Московского паркинга» паркинга утверждают, что экономят на оплате парковочных мест совсем не бедные люди – хозяева премиальных автомобилей. Прячут номера, как правило, владельцы Mercedes (1728 случаев) и BMW (1656 BMW случаев в этом году).

Впрочем, справедливость торжествует и при спрятанных номерах. Инспекторы ГКУ "АМПП" убирают лишние предметы с номера и убеждаются в наличии оплаты. Штраф нарушителям в любом случае придет.

Анастасия Туркова