Уязвимость, о которой не знали даже производители гаджетов, позволяет хакерам получать всю информацию из смартфона - в том числе, и доступы к банковским картам, сообщает DEITA.RU.



Израильская компания Check Point выяснила, что ряд смартфонов на Android имеет опасную уязвимость - хакеры могут беспрепятственно проникать в смартфоны владельцев.

Как пишет РБК, хакеры подменяли сообщения с настройками, которые приходили на телефону по Wi-Fi или 3G/4G. Люди, которые владеют телефонами Samsung, Huawei и LG и, вероятно, Sony, не могли проверить достоверность источника отправителя этих настроек. Принимая и устанавливая их, люди давали полный доступ к своим смартфонам злоумышленникам. Таким образом, хакеры могут завладеть данными о банковских картах людей.

Эти уязвимости до сих пор существуют - владельцев телефонов на Android призывают быть осторожнее.

Елена Миронова