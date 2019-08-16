С трудом заработанные деньги могут с лёгкостью украсть аферисты, сообщает DEITA.RU. Попасться на уловку может каждый пользователь банкомата.



Даже неприметная старушка в платке, который закрывает лицо, может оказаться мошенником. Замечено, что люди лишаются собственных денег, когда вставляют свою карту в банкомат.

Секрет операции мошенников кроется в незавершённом сеансе работы. Вор выбирает на банкомате функцию перевода средств с карты на карту, и, когда жертва вставляет свою банковскую карту, происходит списание в пользу мошенника.

Примечательно, что зачастую мошенники закрывают лицо так, чтобы личность преступника было невозможно опознать даже камерам в банкомате. Полиция разводит руками – случаев незаконного перевода средств масса.

Чтобы обезопасить себя, необходимо внимательно осмотреть монитор банкомата на предмет незавершённых операций, а также несколько раз нажать красную клавишу «отмена».

Софья Корф