Владельцы кредитных карт Сбербанка находятся в опасности

Данные клиентов самого главного российского банка снова слили на черный рынок, информирует DEITA.RU.

По словам продавца, он обладает данными о заемщиках, которые размещены на миллионах строк. Вся информация максимально актуальная, так как персональные данные заемщиков представлены с 2015 года.

Отмечается, что данные не только актуальны, но и уникальны. К продаже представлены паспортные данные, адрес регистрации, а также проживания, номер мобильного телефона, счета и даже остаток задолженности. Более того, в них содержится последний разговор с колл-центром Сбербанка. Все персональные данные принадлежат обладателям кредитов и кредитных карт.

Как пишет «Ъ», Сбербанк полностью отрицает утечку данных, несмотря на то, что предложение стало доступно пользователям одного из теневых ресурсов 13 октября. Корреспонденту издания даже удалось переговорить с продавцом, который утверждает, что база данных обновляется еженедельно. Только за октябрь она была пополнена на 20 тысяч строк.

В выгрузку попали десять территориальных банков Сбербанка. То есть, речь идет об утечке данных из всех банков, кроме одного. Какого именно, к сожалению, не уточняется.

Екатерина Брязгунова