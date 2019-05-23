Из-за политики США по отношению к Китаю и компании Huawei пользователи многих гаджетов фирмы столкнутся с проблемами, сообщает DEITA.RU.

Google принял решение заблокировать Huawei и в дальнейшем собирается предпринимать более решительные меры: на действующих гаджетах Huawei Android уже не сможет обновиться, а на новых моделях смартфонов доступа к сервисам Google не станет совсем — ни Google Play, ни Google Chrome, ни почта Gmail или YouTube с картами не будут доступны пользователям вообще.

Стоит уточнить, что на рынке Huawei приближается к лидирующей позиции: 50,3% рынка и 59,1 миллиона проданных смартфонов на счету у компании, в то время как у Samsung – 23,1%, а у Apple – 11,7%.

Теперь ожидается массовый отказ покупателей от приобретения китайских смартфонов, как Huawei, так и Xiaomi, и падение продаж.

Анастасия Туркова