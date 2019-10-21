Владельцы новых банковских карт оказались в опасности

Россияне обеспокоены возможностью снятия с банковской карты 1000 рублей без ввода специального ПИН-кода, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет Yarosonline.ru.

Современная технология, которая позволят снимать наличные без введения ПИН-кода, основана на бесконтактной связи с минирадиоантенной. Чтобы связь осуществлялась фактически молниеносно, а информация с такой же скоростью поступала в кредитную организацию и на терминал, на банковской карте расположен особый чип.

Данное нововведение, которое очень быстро влилось в нашу жизнь, вызывает много вопросов и опасений у консервативных россиян. Сегодня ведется много разговоров о том, что максимальную сумму снятия хотят повысить до трех тысяч, однако до сих пор этого не произошло, и вот почему.

Данная технология таит в себе важную опасность. Например, если потерять карты, то любой сможет сделать столько покупок до тысячи, сколько хватит средств на карте. Здесь стоит отметить, что специалисты банков уверяют: подозрительная активность будет быстро замечена и карта заблокирована.

Помните, что при утрате карты, ее нужно сразу же заблокировать.

Екатерина Брязгунова