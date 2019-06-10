Гаджеты могут содержать вредоносный вирус, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты Google обнародовали информацию о том, что все мобильные устройства, использующие оперативную систему Android, потенциально могут содержать программы семейства Triada, которые ещё до распаковки смартфона установлены в его "железо".



К слову, именно "операционка" Android стоит на всех версиях таких популярных телефонов, как Samsung и многие другие.

Как пишут специалиста, такое могло стать возможным только в том случае, если вирусы устанавливались на заводе изготовителе телефонов. В других случаях это было бы крайне трудно сделать.

Сами вирусы весьма вредоносны: они распространяют рекламу и спам. Как правило, по словам экспертов, такие мини-"трояны" очень сложны и специфичны.

Ранее сообщалось о марках телефонов, которые по тем или иным критериям признаны лучшими.

Дмитрий Шевченко