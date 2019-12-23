Владельцы таких авто могут не бояться угона

Сегодня наступил тот момент, когда бандиты все чаще обращают внимание на автомобили из среднеценового сегмента. Именно их предпочитают угонять преступники, сообщает DEITA.RU.

При анализе криминальной тенденции 2019 года эксперты делают выводы, что самые любимые марки угонщиков — Toyota Camry, KIA Sportage и Hyundai Tucson.

Стоит отметить, что, несмотря на то, что такова статистика в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, общероссийские тенденции примерно такие же.

Значительно меньше стали интересовать злоумышленников такие автомобили, как BMW 5-series и Nissan X-Trail. Обладатели авто марки Ford.

По словам представителя компании «АльфаСтрахование» Заура Карданова, угоняют чаще всего те машины, которые пользуются у россиян большим спросом. Это связано в первую очередь с тем, что если таких машин больше всего, то и спрос на детали от авто тоже большой.

Екатерина Брязгунова