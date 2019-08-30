Обнаружена уязвимость, которая не щадит ни одно мобильное устройство, сообщает DEITA.RU.

Зарубежное издание Vice написало о том, что специалисты по кибербезопасности из Google нашли несколько сайтов, через которые заражались все пользователи, заходившие на них с Айфонов.

Как отметили эксперты, неприятной особенностью вируса было то, что он попадал абсолютно на все мобильные устройства Apple, которые с ним взаимодействовали.

Уязвимость коснулась Айфонов с операционной системой от 10 до 12 iOS. Это, по мнению экспертов, указывает на то, что злоумышленники пытались получить доступ к смартфонам как минимум в течение последних двух лет.

После посещения заражённого сайта, на устройство устанавливался софт, которые крали файлы и информацию о них с телефона, а также ежеминутно в реальном времени отправляли злоумышленникам данные о местоположении гаджета.

Дмитрий Шевченко