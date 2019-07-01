Многих людей беспокоит возможность снятия с банковских карт до тысячи рублей без ПИН-кодов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Yarosonline.ru.

Новая технология, по которой изготавливают современные карты, включает в себя расположенный на карте особый чип бесконтактной связи с минирадиоантенной. Он необходим, чтобы передавать информацию о поступлении платежей на терминалы и в банк.

Новшество вызывает настороженность у консервативных россиян, задумывающихся о собственной безопасности. Зная об этом, банки оставили определенный порог в тысячу рублей для снятия средств без ПИН-кода.

Тем не менее от мошенничеств это не сбережет: стоит потерять карту – и любой недобросовестный преспокойно расплатится ей, если сумма покупки меньше тысячи. Или если нужно сделать несколько маленьких покупок подряд.

Рано или поздно банк подозрительную активность зафиксирует, и карта окажется заблокирована. Но для лишающегося денег законного владельца счета это не станет особым утешением. Клиенты сообщают банкам и хищении с их карт двух – пяти тысяч рублей по вине злоумышленников.

Способ защитить себя в случае потери карты только один: сразу же ее заблокировать. А если вы не хотите рисковать совсем и не ленитесь вводить ПИН-код постоянно, выберите стандартную карту прежнего образца. Отключить бесконтактную оплату на новых картах, обратившись в банк, невозможно.

Анастасия Туркова