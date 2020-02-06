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6 Декабрь 2019, 18:15

Владелец Mercedes-Benz получит от «Глории Джинс» 250 тысяч за некачественные джинсы

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Брюки окрасили салон премиального немецкого внедорожника

В январе минувшего года житель российского Кургана приобрел в фирменном магазине известного бренда «Глория Джинс» одну пару брюк, которая обошлась ему в 1529 рублей. Казалось бы, удачная покупка в результате стала поводом для судебного иска, сообщает ИА DEITA.RU.

Проблемы с джинсами 46 размера выявились не сразу, зато их перечень, опубликованный на сайте городского суда, внушителен.

«Разная длина брючин; швы не зачищены, разрушение шва притачивания пояса, некачественно выполнен шов обметки; неустойчивость красителя», – перечисляют сотрудники.

Учитывая стоимость изделия, вряд ли неудачливый покупатель стал бы обращаться с претензией в суд, но, увы, штаны уже нанесли его имуществу реальный ущерб. Полиняв, они испортили передние сидения и облицовки передних дверей его внедорожника премиум-класса Mercedes-Benz GL 550.

По решению Курганского городского суда, продавец должен выплатить 243 тысячи рублей, включая моральный вред. А за отказ разобраться с претензией без привлечения судебной системы «Глория Джинс» отдаст 121 тысячу рублей штрафа.

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