Владимир Беспалов: Бюджет должен сохранить рост доходов населения

Рост дохода населения в следующем году может упасть в три раза по сравнению с ростом доходов этого года, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказал депутат Законодательного Собрания Приморского края Владимир Беспалов член фракции КПРФ.

Как отметил агентству народный избранник, в настоящее время депутаты Законодательного Собрания совместно с администрацией Приморья рассматривают законопроект о краевом бюджете на следующий год. Основные значения бюджета, доходы – 124,8 млрд рублей, расходы – 129,6 млрд рублей, дефицит бюджета 4,8 млрд рублей, что в три раза меньше по сравнению с дефицитом нынешнего бюджета.

«Однако депутаты фракции КПРФ при изучении бюджета подняли вопрос, а при таких высоких цифрах улучшится ли жизнь самих приморцев? По прогнозу социально-экономического развития края на 2020 год, в следующем году реальные доходы населения упадут до значения 0,6%, при этом в 2019 году рост доходов населения составил 1,9%, такая же цифра прогнозируется и на 2021 год, но в 2020 году откуда-то образуется провал. Если мы провалим рост реальных доходов населения, точнее если цифры упадут до этих значений, то нам этого не простят наши избиратели. Все их доходы съедят услуги ЖКХ и рост потребительской корзины. При этом рост реальных доходов населения один из целевых показателей, который необходимо выдерживать, потому что по нему оценивают работу краевых властей и губернатора», - отметил Владимир Беспалов.

Он добавил, что доходы краевого бюджета вырастут на 8-10 млрд за счет федеральных средств, остатка этого года и других поступлений. Именно эти средства он предлагает внести в изменения, чтобы сохранить рост реальных доходов граждан. При этом он отмечает, что решить вопрос возможно, если выдержать выполнение государственных программ в сферах здравоохранения, образования, культуры, спорта и других.

«Нужно выдерживать необходимые показатели заработной платы для всех служащих, начиная с директора и заканчивая санитарами, если мы выдерживаем, то рост реальной заработной платы будет выше уровня инфляции. С другой стороны не стоит забывать про пенсионеров именно невысокий рост пенсий становится одной из причин низкого роста реальных доходов населения. В следующем году рост прожиточного минимума пенсионера составит только 147 рублей или 1,01%, от значений второго квартала 2019 года», - заявил Владимир Беспалов.

В заключении он добавил, что сейчас депутаты ждут второго чтения бюджета, если их замечания будут учтены, то это хорошо, если краевая власть этого не заметит, то они продолжат настаивать на своей точке зрения.

Иван Крышан