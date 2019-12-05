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Владимир Беспалов: Ошибка в расчетах бюджета может быть фатальной

Беспалов

Депутат Законодательного Собрания Владимир Беспалов поднял вопрос об ошибках в расчетах бюджета Приморского края на следующий год, сообщает DEITA.RU. 

Как отмечает депутат от фракции КПРФ, согласно прогнозу социально-экономического развития Приморья в следующем году, рост реальных доходов населения составит 0,6% по сравнению с прошлым годом. В 2021 году рост доходов населения составит 1,9%, также как и в 2019 году. 

«Такие данные приведены в прогнозе администрации Приморья, который традиционно делается во время подачи бюджета. На нулевом и первом чтении я поднимал вопрос об этих данных и просил региональные власти при получении дотаций из федерального центра направить средства на зарплаты и социальные выплаты. Просьба была услышана, но новые перерасчеты прогноза реальных доходов краевые чиновники не стали готовить», - подчеркнул Владимир Беспалов. 

По его словам, в 2020 году значительные средства – 5 млрд рублей направят на социальные выплаты, индексацию пенсии и заработные платы.

«Эти действия должны поднять реальные доходы населения, но цифры в прогнозе остаются такими же. Это один из основных показателей работы субъектов для президента России Владимира Путина, по которому оценивают и работу губернатора. Некачественное выполнение основных показателей социально-экономического развития региона для иного губернатора могут быть «фатальными». Пока мне видится здесь только то, что какой-то чиновник ошибся в расчетах, либо в бюджет еще надо добавлять средства на реальные доходы», - добавил Владимир Беспалов. 

Будут ли краевые чиновники исправлять недочеты или все оставят как есть неизвестно. Отметим, что согласно Стратегии развития Приморского края реальные доходы населения должны ежегодно расти на 2,9%, к 2030 году рост доходов должен составить 184%, по сравнению с 2018 годом.

Добавим, что депутаты Законодательного собрания еще раз в первом чтении рассмотрели бюджет Приморского края на следующий год, утвердив поступления федеральных средств в размере почти 12 млрд рублей. В связи с этими средствами доходы и расходы бюджета увеличатся на эту же сумму, дефицит бюджета останется на прежнем уровне – 4,8 млрд рублей. 

Иван Крышан

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