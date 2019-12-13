Владимир Беспалов: В кошельках приморцев остается все меньше денег

В среду, 11 декабря, законопроект о бюджете Приморского края на 2020 год прошел второе чтение, сообщает DEITA.RU. Главный финансовый документ приняли большинством голосов, против бюджета и воздержались только члены фракции КПРФ.

Как отмечал во время заседания депутат Владимир Беспалов, фракция не будет голосовать за проект бюджета, потому что их не устраивает прогноз социально-экономического развития Приморья в части реальных располагаемых денежных доходов населения. Цифры этой же статьи не устроили членов КПРФ, при рассмотрении корректировки бюджета 2019 года.

«Принимая бюджет на 2019 год в декабре 2018 года в прогнозе социально-экономического развития напротив пункта «Реальные располагаемые денежные доходы населения» стояла цифра 1,9%. Однако при корректировки бюджета эта цифра значительно уменьшилась. Так, в консервативном прогнозе – это значение не растет, в базовом рост на 0,5%, в целевом прогнозе – 0,8%. При этом в законопроекте бюджета 2020 эти данные прописаны на уровне 0,6-0,9%, а в 2021 году – 1,8-1,9%», - рассказывает Владимир Беспалов.

По его словам, реальный располагаемый денежный доход – это то количество денег, которые остаются в семье после уплаты всех необходимых платежей и налогов, а также с учетом инфляции.

«Реальные доходы в этом смысле значительно отличаются от номинальных. Повышение тарифов ЖКХ, кратный рост налога на имущество, взносы за капитальный ремонт, рост цен на продукты, медикаменты, услуги по обучению, занятиям культурой и спортом оставляют меньше денег в кошельках. Получается, что по уровню благосостояния, мы который год топчемся на месте», - добавил Владимир Беспалов.

Он напомнил, что в июле 2020 года ожидается рост тарифов ЖКХ на 4,8 - 5,1%, что выше годовой инфляции в 1,2 - 1,3 раза по Приморью и 1,6- 1,7 раза по России. Если сравнить предлагаемые данные и реальную статистику, то заметно, что прогноз всегда выше. За последние пять лет рост произошел только в 2018 году. Так, в 2015 году ожидался рост в 2%, статистика показала 1,5%, В 2016 году предполагался рост в 2,2%, однако реальные доходы населения уменьшились на 5,8%, в 2017 году они еще уменьшились на 0,1%. В итоге рост показали только в 2018 году на 3,1%. На последующие три года с 2019 по 2021 по данным Приморскстата рост реальных доходов в 2014-2018 годах в среднем составил только 1,2%.

Владимир Беспалов считает, что без помощи федеральных органов власти с такими данными макроэкономики самостоятельно регион не сможет справиться.

«Иначе долгосрочная Программа развития Дальнего Востока и Забайкалья, которая и так осуществляется ни шатко ни валко, вообще станет, как у нас говорят, очередной "хотелкой"», - добавил народный избранник.

Напомним, что Программа развития Дальнего Востока и Забайкалья была скорректирована на V Восточном экономическом форуме. Согласно ей реальные доходы населения ежегодно должны расти на 2,5-3%.

Иван Крышан