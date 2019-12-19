Владимир Беспалов: «В следующем году ожидается рост реальных доходов населения»

В среду, 18 декабря, депутаты Законодательного собрания Приморья утвердили бюджет на 2020год, сообщает DEITA.RU. Более 40% его расходной части пойдет на социальные сферы региона.

Однако не всех депутатов устроил главный финансовый документ. Как отметил депутат член фракции КПРФ Владимир Беспалов, во время первых двух чтениях он поднимал вопрос о росте реальных денежных доходов населения в следующем году.

«В прогнозе социально-экономического роста на следующий год была цифра меньше одного процента. Нашу фракцию данное обстоятельство полностью не устраивало, поэтому мы просили администрацию учесть наше мнение, а также добавить средств на некоторые статьи расходов, чтобы увеличить рост доходов населения. В результате наше мнение было учтено к третьему чтению. Департамент экономики предоставил нам ответ, в котором отметил, что прогноз социального роста будет пересчитан после первой корректировки бюджета», - рассказал Владимир Беспалов.

Помимо этого, в ответе департамента экономики Приморья также отметили, что принимаемые меры социальной поддержки поднимут благосостояние жителей края. Так, в следующем году пройдет индексация мер социальной поддержки граждан, входящих в краевой регистр. Последняя индексация проводилась пять лет назад, выплаты будут увеличены на 1,152 млрд рублей у более 142 тысяч человек. Также пройдет индексация заработных плат работников бюджетной сферы.

«С 1 января следующего года начнут свою работу новые меры социальной поддержки. Для людей категории «Дети войны» мы предусмотрели компенсацию проезда в общественном транспорте в размере 50%. Новый закон затронет более 105 тысяч человек, на эти цели предусмотрено 104 млн рублей. Еще изменения были внесены в краевой закон, они касаются людей с ограниченными возможностями, теперь они смогут зарабатывать средства по своим силам», - рассказал Владимир Беспалов.

Также для инвалидов со следующего года в краевом бюджете будут предусмотрены 72 млн рублей, которые пойдут на оплату проезда до медицинских учреждений. Отдельно можно отметить, что для пенсионеров региона был поднят прожиточный минимум до 10 600 рублей, а также для тех, кто получает минимальную пенсию будет предусмотрена выплата до 6 тысяч рублей.

«Хотелось бы отметить, что если бы ответ из департамента экономики поступил бы сразу же после первого чтения, то голосование за бюджет было бы более консолидированным. Тем не менее отрадно, что реакция поступила и мы это отмечаем, как положительный момент», - заключил народный избранник.

Еще одним из наиважнейших решений принятых депутатами было назначение первого вице-губернатора Веры Щербины на пост председателя правительства Приморского края. Как отметил Владимир Беспалов, с председателем правительства Приморья он знаком с 2000-х годов, когда он был главой города Арсеньева, а Вера Щербина работала в департаменте финансов администрации.

«Вера Щербина профессиональный человек, прошедший школу муниципальной службы и хочу сказать, что абсолютное большинство проголосовало за нее, потому что все видят ее доброе и отзывчивое отношение на просьбы и предложения глав муниципальных районов и председателей дум, руководителей фракций. На своем посту она принесет много пользы, тем более она землячка», - прокомментировал Владимир Беспалов.

Напомним, что в следующем году краевой бюджет по расходам составит 141,5 млрд рублей, по доходам – 136,7 млрд рублей.

Иван Крышан