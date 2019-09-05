Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил Президенту России Владимиру Путину заключить мирный договор между нашими странами, сообщает DEITA.RU.



К самому острому вопросу российско-японских отношений японский лидер подошел к концу своего выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума.

От стихов Тютчева через успехи японских инвесторов в России Синдзо Абэ наконец подошел к спору сторон о принадлежности Курильских островов и заключению мирного договора.

«Владимир, давай заключим мирный договор», - обратился к Путину Абэ. По его мнению, «заключение мирного договора является нашей исторической миссией».

Обменявшись мнениями относительно уже существующего безвизового режима для посещения Курил японцами, лидеры двух стран сверхгромких заявлений о решениях делать не стали.

Кроме того, Путин прямо ответил, что вопрос Курил – это вопрос не только России и Японии, но и США, намекая на недопустимость создания американских военных баз на островах. «Есть вопросы военного ,оборонного характера, а также обязательства Японии перед третьими странами, включая США. Эта проблема досталась нам из прошлого, но мы будем стремиться к заключению мирного договора, в том числе и на основе советско-японской декларации 1956 года», - сказал Путин.

Дмитрий Санников