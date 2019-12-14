Владимир Хмелев: Более 60% расходов бюджета предусмотрены на социальную сферу

На следующей недели депутаты Законодательного собрания должны в третьем чтении рассмотреть закон о бюджете на следующий год. DEITA.RU попросила депутата Законодательного собрания Владимира Хмелева прокомментировать основные параметры бюджета и куда пойдут деньги в следующем году.

По словам приморского парламентария, цифры бюджета, принятого в первом чтении, значительно отличаются от значений второго чтения. Благодаря федеральному бюджету сумма доходов увеличилась на 12 млрд рублей.

«Деньги пришли на пополнение разных программ, в том числе на выравнивание бюджетной обеспеченности. 12 млрд – это серьезная сумма, и к второму чтению суммы были расписаны по соответствующим статьям. Здесь большую работу провела администрация края и депутаты. Конечно, большая ее часть пойдет на увеличение выплат в социальной сфере – культуре, спорте, здравоохранении и образовании», - подчеркнул Владимир Хмелев.

Он добавил, что, являясь членом фракции КПРФ, не понимает своих коллег, которые не голосуют за бюджет, основываясь на том, что он не социальный. «Каждый год порядка 60% расходов бюджета идет на закрытие социальных сфер, что как раз и говорит о его социальной направленности. Кроме этого, значительные деньги выделяются на ремонт автодороги, в этом году даже предусмотрели деньги на проектирование мостов в Приморье», - подчеркнул приморский парламентарий.

По его словам, мосты в Приморье находятся в крайне плачевном состоянии из-за того, что им долгое время не уделяли необходимого внимания. Восстановить все мосты одновременно не получится, поэтому делать их будут поэтапно.

«К сожалению, в Приморье нет собственной мотостроительной организации, которая может справиться одновременно со всеми заказами. Поэтому я уверен, что под эти деньги будут привлекаться компании из соседних регионов страны. Видно, что ежегодно увеличиваются средства на содержание автодорог. Однако есть определенные сложности с муниципалитетами, которым необходимо подтянуть финансовую дисциплину. Конкурсные процедуры должны проходить вовремя. За подрядчиками нужен жесткий контроль, потому что выделяются большие средства и в них не должно быть хищений», - заключил Владимир Хмелев.

Иван Крышан