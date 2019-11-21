Владимир Хмелев: Денег стало больше, а осваивать на местах не успевают

Депутат Законодательного собрания Владимир Хмелев рассказал о принятии бюджета, проблемах мусорной реформой и собственной критике. С народным избранником о насущных вопросах пообщался корреспондент DEITA.RU.

– Владимир Николаевич, давайте поговорим о вашей работе в Законодательном собрании. Для начала: Вы успели ознакомиться с бюджетом Приморского края? Как Вы считаете, чего не хватает краевому бюджету?

– До работы в Законодательном собрании Приморского края я работал председателем городской думы Партизанска, поэтому с процессом формирования бюджета хорошо знаком. Для всех уровней бюджетов он идентичен, разница только в суммах. Продолжаю следить за бюджетом Партизанского городского округа и последние годы отмечаю положительные тенденции в его наполнении.

Раньше главы муниципалитетов говорили все как один – денег не хватает! Практически все районные бюджеты были дотационные, поэтому из края поступали субвенции, но использовать их можно было только по прямому назначению, иначе это преступление. Однако в последние время краевая администрация изменила подход к формированию муниципальных бюджетов, изменив им норму отчисления налогов. В результате это позволило немного расправить крылья местным администрациям.

Для примера, давайте возьмем бюджет Партизанска: на следующий год планируется бюджет по доходам более миллиарда рублей, а раньше эта сумма была порядка 820-850 млн рублей. Теперь власти на местах могут софинансировать больше государственных и краевых программ на своих территориях. Так, если два года назад на капитальный ремонт дорог в городе Партизанске могли выделить только 25 млн рублей, это была максимальная цифра, то в этом году – 48 млн рублей, то есть дорог в городе отремонтировали почти в два раза больше.

С другой стороны, есть и негативные тенденции: выделенные средства не всегда успевают осваивать на местах. Муниципальные служащие не успевают правильно подготовить сметы, которые проверяются в администрации Приморья. Если муниципалитету, чтобы попасть в софинансирование из краевого бюджета, необходимо вложить только 3% собственных средств и подготовить смету, то сейчас по отдельным программам нужно только подготовить сметы. Но и это в ряде муниципальных районов делать не успевают. Пока рассчитают, утвердят, разыграют конкурс, и год закончится. В итоге средства возвращаются обратно в краевой бюджет. Причина чаще всего такая – хорошие специалисты уезжают из сёл и небольших городов, и на местах остро чувствуется кадровый голод.

Мне видится здесь пока только один выход. Главы должны повышать и свою финансовую грамотность и своих специалистов, и лично нести ответственность. Для успешной деятельности уметь выстраивать долгосрочные планы на 5-10 лет вперед, планировать средства заранее под определенные цели.

– Более года назад вы покинули партию КПРФ, на сегодня вы уже вернулись в лоно родной партии, или в ней еще не произошли необходимые изменения?

– В партию не вернулся, но членом фракции в Законодательном собрании остаюсь. Мое возвращение возможно, но оно будет связано со сменой руководства краевого отделения партии. Моя главная претензия была и остается в том, что в руководство занимается имитацией политической активности.

– Вы проживаете в Партизанске, рядом со своими избирателями, с чем именно приходят к вам граждане? Предлагают ли они решения системных проблем или только задаются личными вопросами?

– Чаще всего второе, когда у человека случилась проблема, связанная с чем-то, начиная от судов и заканчивая отношениями с управляющей компанией. Большинство обращений связано с ЖКХ, но есть избиратели, которые просят системно подойти к решению вопросов.

В этом году один избиратель из Партизанска попросил внести в какой-нибудь закон или издать отдельный закон о возможности создания экологических дружин. Идея очень важная: все видят, что леса Приморского края завалены мусором, а экологические дружины, состоящие из мотивированных взрослых и детей, могли быть более эффективны, чем полиция и административная комиссия. Предложение было интересным, мы его изучили, но отказались работать над неким новым законом, потому что на сегодня в действующем законодательстве уже всё есть, в том числе и на территории Партизанска.

Изучая вопрос деятельности экологических дружин, мы обратили внимание на их работу, например, в Комсомольске-на-Амуре. Там школьники вместе со взрослыми провели мониторинг всех незаконных свалок, замерили их объемы в кубических метрах и нанесли это всё на карту города. После представили ее главе города, и стало понятно, куда больше всего люди свозят мусор, какие его объёмы, и это может быть полезным как для правоохранительных органов, чтобы усилить контроль на этих территориях, так и для городской администрации, чтобы подсчитать, сколько средств уйдет на вывоз свалки. Очень хорошая инициатива ребят.

– Мусорные свалки — отдельная проблема нашего общества, и для ее решения в этом году в стране была введена мусорная реформа. Со следующего года она стартует в Приморье. Как на местах ее воспринимают граждане и чего ждут от нее?

– Введение мусорной реформы тревожит людей, потому что запуск нового проекта осложнен рядом объективных факторов. Например, полигоны ТБО рядом с некоторыми городами находятся в стадии предельного заполнения. Во-вторых, компании занимающиеся вывозом мусора с территорий, должны будут его транспортировать не на привычные полигоны, а в другие места, которые уже определены проектом. Итог – увеличится расстояние вывоза и возрастут затраты у перевозчиков. Мусор будут утилизировать только на локальных полигонах, которые обозначены на схеме движения ТБО по Приморью. Соответственно, возникают вопросы логистики, с которым будет справляться региональный оператор. Однако есть ряд и других проблем на местах.

Например, в Партизанске незадолго до введения реформы, муниципальный компания, занимающаяся вывозом и утилизацией ТБО, попала под банкротство из-за бездействия местной администрации. В эту сферу зашла частная компания, которая сейчас не имеет законных оснований на уборку мусора и, к тому же, не исполняет свои обязанности в полном объёме. В Партизанске есть немало вопросов и по правовой принадлежности полигона ТБО. Всё это говорит о не совсем профессиональной деятельности руководства городского округа в этой сфере.

Мы, краевые депутаты, хотим послушать краевую администрацию о том, как будет работать региональный оператор с начала следующего года. Проживающие на местах парламентарии знают некоторые узкие моменты, которых можно было бы избежать в работе регионального оператора.

Еще один аспект этого вопроса - это жители частного сектора, которые ранее не платили за вывоз мусора. Частично вопрос решался, некоторые операторы заезжали в поселки и собирали мусор по разным моделям вывоза. В городах же жители частного сектора часто вообще отказывались платить. Однако с 1 января счета придут всем и здесь важно, чтобы услуга была предоставлена в полном объёме.

Кроме этого, полагаю, что стоит не забывать о создании разных стимулов для того, чтобы мотивировать людей, чтобы они самостоятельно вывозили мусор, например, строительный или крупногабаритный, на полигоны ТБО, а не выбрасывать его в пригородные леса.

– Вы являетесь членом комитета по этике, однако совсем недавно разгорелся скандал с одним из Ваших коллег, который нелицеприятно отзывался о приморских политиках. В связи с этим, не появилось ли у Вас идеи наказывать депутатов за подобные случаи более жестко, а не только порицанием?

– В стране есть общероссийские правовые нормы для защиты чести и достоинства человека в суде. Однако то, что наш коллега допустил недопустимые публичные высказывания – это касается его не только как депутата, но и прежде всего как человека. Он высказывался в отношении политиков, но в той форме, которую он употребил — так делать нельзя. На нашем комитете все присутствующие ему сказали, что так делать нельзя, потому что эта обычная человеческая этика. Без нее мы скатимся в первобытное состояние, где все вопросы будут решаться силой и кулаками.

Конечно, предложения о лишении указанного депутата мандата или другом наказании поступали в наш комитет. Но подобных норм ни на одном из законодательных уровней нет. Мы полагаем, что это был исключительный случай, первый за три года моей работы в Законодательном Собрании. Конечно, оскорбительные высказывания звучали и ранее, но это происходило в частных беседах, но не так публично.

Уверен, что после разбора этой ситуации на заседании нашего комитета наш коллега и другие депутаты будут воздерживаться от публичных оскорблений. Как минимум свой телеграмм-канал он уже удалил. При этом не стоит забывать, что депутат может резко высказываться на некоторые темы, резко, но не оскорбительно. Этическую грань необходимо соблюдать.

– В связи с этим хотелось бы вам задать вопрос, как к бывшему главному редактору одного из частных СМИ, а как быть с резкими высказываниями в средствах массовой информации?

– Они допустимы, но в рамках закона и этики. Тревожит меня другое. Давайте посмотрим на муниципальные СМИ. Каждый год на Медиасаммите я выступаю на одну и ту же тему – придать смелости муниципальным СМИ. Учредителем муниципальных газет выступает местная администрация, а глава района является работодателем главного редактора. В результате редакторы находятся в полном подчинении у мэров и не могут быть в полном смысле свободными. Хотя в законе о СМИ говорится, что у редакции может быть собственное мнение, независимое от учредителя. В результате того, что многие главы территорий опасаются критики в свой адрес, то они подавляют муниципальные СМИ в части даже здравой критики органом местного самоуправления. Из-за этого многие муниципальные СМИ находятся в полузадушенном состоянии.

А критика для власти нужна. Она помогает выявить недостатки и узки места в работе муниципалитетов. И в отношении меня есть жесткая публичная критика, порой переходящая все границы. Однако не стоит забывать, что если человек стал политиком, то он соглашается с европейской Конвенцией о допустимости критики в отношении политиков. Пока в мире не придумано другого варианта, чтобы сделать общество открытым, поэтому, как только человек попадает в публичное поле или получает соответствующую «корочку», он сразу оказывается под пристальным вниманием общества, в том числе и его личная жизнь.

Поэтому к критике отношусь положительно, особенно если она конструктивная и не связана с личными аспектами. Отмечу, что сегодня пресс-службы муниципалитетов внимательно отслеживают в социальных сетях критику людей, на неё они достаточно быстро реагируют. И это хороший пример отношений власти и общества.

Беседовал Иван Крышан