Владимир Хмелев: «Партизанская ГРЭС — все для города»

Депутат Законодательного собрания Приморского края Владимир Хмелев принял участие в торжественном собрании посвященному 65-летию запуска первой очереди Партизанской ГРЭС, сообщает DEITA.RU.

Праздничный концерт прошел в городском дворце культуры Партизанска в пятницу, 13 декабря. Гостями праздника стали ветераны предприятия, энергетики, представители исполнительной и законодательной власти и руководство ГРЭС.

Как отметил Владимир Хмелев, Партизанская ГРЭС – это половина истории города, целый микрорайон, озеро Теплое, где тренируются краевые и федеральные спортсмены, городской дворец культуры энергетиков. Через предприятие прошли тысячи рабочих.

«Сегодня ГРЭС подает не только электричество, оно обеспечивает теплом половину Партизанска. Это крупная организация, которая вносит вклад в экономику города и соответственно в обеспечение трудовыми ресурсами. Поэтому позвольте вам пожелать скорейшего перехода на газ. Хотя это только планы на будущее, однако уже понятно, что это позволит улучшить экологическую обстановку в городе и повысить качество услуг ЖКХ», - отметил депутат Законодательного собрания.

Работникам предприятия были вручены почетные грамоты от Законодательного собрания Приморья. На сегодня на ГРЭС трудится порядка 400 человек, оно является одним из самых крупных предприятий города.

«Для Партизанска юбилей ГРЭС очень знаковое событие. На сегодня это основное предприятие поддерживающие экономику города, если в советское время добывали еще уголь, то теперь осталась только электростанция», — подчеркнул Владимир Хмелев.

Отметим, что на концерте выступили творческие коллективы из Находки и Партизанска.

Иван Крышан