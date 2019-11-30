Владимир Хмелев: Подводя итог, есть над чем работать

Депутат Законодательного Собрания Владимир Хмелев рассказал DEITA.RU о приморской политике, проблемах инвесторов и о грядущих изменениях, которые наступят со следующего года.

- В этом году исполняется 25 лет Законодательному собранию Приморья, то есть четверть века Приморье уже живет своей новой политической жизнью. Что за это время изменилось в политической жизни региона?

Политикой я занимаюсь давно, ещё с комсомола. За весь этот период наблюдал в Приморском крае разные политические процессы. Были периоды, когда краевые депутаты противостояли исполнительной власти, а были времена, когда в Законодательном собрании работали депутаты - молчуны, голосующие за всё, что скажут. В настоящее же время между депутатами и органами исполнительной власти достигнуто некое равновесие, которое и должно быть, когда обе ветви власти работают на улучшение жизни приморцев.

- Что такое означает «улучшить жизнь приморцев»?

- Изменения в политической и экономической сферах происходят, как в Приморье, так и в стране, но их недостаточно, чтобы человек начал чувствовать себя комфортно. Для этого необходимо жителей Приморья обеспечить работой и жильем. Иначе приморцы будут уезжать в другие регионы, как это и происходит сейчас. Например, с начала этого года край покинуло уже 6,5 тысяч человек. Как и чем их остановить? Для меня это основной показатель нашей работы: если люди уезжают, значит, власть не дорабатывает. Хотя вовсе не во всех регионах Дальнего Востока и Сибири с такой интенсивностью строятся новые дороги, ремонтируются существующие, запускаются большие стройки. Во многих регионах дороги хуже, настроения у людей хуже, прежде всего такую тенденцию можно отметить в Сибирском федеральном округе.

В Приморье же за последние годы стали улучшаться связь, транспорт, автомобильные дороги, однако главной проблемой для нас остается трудоустройство граждан, открытие предприятий, которые бы гарантировали работу и платили бы заработную плату, отличающуюся от западной части страны. Эти вопросы невозможно решить без федеральной власти.

Поэтому, подводя итог 25-летней деятельности законодательной власти Приморского края, можно сказать, что есть над чем работать. Центральная власть ставит задачу изменить приоритет по развитию Дальнего Востока, и я понимаю эту цель не только как добычу сырья и продажу ее за рубеж, но и как создание производств, в том числе и высокотехнологичных.

Может ли Приморский край вписаться в темпы развития экономик соседних государств? Вероятно, пока нет. У наших соседей настолько быстро происходит изменение законодательства в сфере экономики, что нам за ними просто не поспеть. Например, если на территории Приморья вводят закон о Свободном порте Владивостоке с лучшими предложениями для инвесторов, то буквально через несколько недель в соседних государствах появляются ещё более лучшие предложения. В этом плане мы очень медленно работаем, но чтобы ускорить наши процессы необходимо концептуально понимать в какую сторону мы движемся, что мы строим в стране, какие наши цели.

В последнее время в бюджетной сфере Приморья происходит всё больше подвижек в сторону социальной поддержки населения. Всё больше возвращается льгот для граждан, которые были отменены в 90-е годы. Государство, осознав, что люди не могут выжить самостоятельно, стало помогать своим гражданам, особенно тем, кто находится в сложном социально-экономическом положении. Это верный подход. Но работоспособному населению нужно двть удочку, а не раздавать рыбу.

- Вы только что говорили про наших соседей по АТР и инвестирование, как Вы считаете, почему иностранные инвесторы не доходят до нас?

- На последнем заседании Законодательного Собрания мы поддержали федеральный законопроекту о защите инвестиций. Оказывается их уже нужно защищать и, прежде всего, от самого государства.

Будучи депутатом, работающим в Комитете по экономике, я несколько лет назад провёл собственное исследование о том, как иностранные инвесторы чувствуют себя на территории Приморья. Встретился с рядом представителей генеральных консульств, подготовил обзорную справку и направил её в ГосДуму через депутата А. Корниенко. Справа дошла до правительства. Итог в ней для нас уже классический – бюрократия всё душит на корню. Иностранцы не понимают, почему нужно столь долго ходить по кабинетам чиновников, да ещё их чуть не за руку водят специалисты из Агентства по развитию Дальнего Востока или Приморья, но работать в России всё равно не получается. У нас настолько медленное принятие управленческих решений, что только это убивает всякое желание работать в России.

- Давайте еще не много об инвестициях в регион. Больше года в стране действует закон о российских офшорах. Согласно им компании должны инвестировать в развитие страны до 50 млн рублей, при этом инвестиции могут вкладываться куда угодно. Не было ли у депутатов Законодательного Собрания инициативы предложить депутатам Госдумы дописать в законе, чтобы часть инвестиций шла в развитие самих островов?

- На сегодня в законодательстве есть все, чтобы инвестор мог заходить и работать. Выше я упоминал про отзыв на законопроект Госдумы, его смысл в том, чтобы в течение трех лет правила для инвестора не менялись. Чем это вызвано? Кончно же тем, что правила игры в экономике бесконечно меняются, что вызывает крайнее неудобство для бизнеса. Например, местный предприниматель – резидент Свободный порт Владивосток строит с нуля современный медицинский диагностический центр. В планах создать мощный центр диагностики совместно с южнокорейскими специалистами, чтобы жители региона не выезжали за диагностикой зарубеж, а могли все вопросы с этим решить во Владивостоке. Для закупки современного оборудования для этого центра требуются огромные инвестиции. Корпорация по развитию Дальнего Востока от имени государства дала обещания, что бюджет возместит банку разницу в процентах по кредиту, были подписаны соответствующие соглашения, велись протоколы, давались обещания и этому и другим инвесторам – резидентам СПВ. Что в результате? Государство технично отказалось от своих обязательств, оставив резидентов «с носом» и огромными проблемами. То есть вначале заманивают бизнес конфеткой, а затем государство уходит в сторону. Как можно так работать?

- В следующем году администрация Приморья будет переименована в правительство, депутаты краевого парламента приводят законы в соответствии с новыми изменениями. Как долго это еще будет идти?



- До конца этого года нам нужно, в связи с переходом на новую модель управления Приморья, привести в соответствие все основные законы. Вопрос это во многом уже технический, но надо пересмотреть все краевые законы и заменить слова «администрация Приморского края» на «Правительство Приморского края».

Переход на новое наименование исполнительного органа Приморского края во многом необычный, наши жители не привыкли к слову «правительство». Во время принятия этой реформы, многие мои коллеги задавались вопросом: А что измениться?». О.Н. Кожемяко заверил, что это позволит получать дополнительные ресурсы, в том числе и финансовые. Вероятно, стоит доверять опыту губернатора, потому что у него уже был опыт работы в других региональных правительства. Даст ли нам это какой-то дополнительный ресурс - покажет время.

НО стоит отметить, что происходит не только смена названий краевой исполнительной власти, ещё происходят структурные изменения управления: часть департаментов будет расформирована, а другая часть объединена. Появятся министерства. Все это будет сделано для лучшей управляемости нашего региона. Как именно это все будет работать, какой получится управленческий и экономической эффект от этой реформы - узнаем позже.

- Говоря дальше о реформах, можно отметить, что в настоящее время в нашем крае часть муниципальных районов переформатируется в муниципальные округа. Какое Ваше отношение к этой реформе?

- В 2005 году вступил в силу закон о муниципальном самоуправлении, и тогда многие районы принимали решение каким именно им путем пойти. Кто-то выбрал большую централизация, как, например, городские округа, а кто-то многоуровневую систему местного самоуправления, как большинство муниципальных районов.

Прошли годы, практика показала, что на уровне районов многоуровневая система власти с поселковыми комитетами и администрациями, оказалась неэффективной. Слишком сложная система и она подвержена разным колебаниям. Например, в рамках антикоррупционных законов ввели требования к депутатам всех уровней делать отчеты о доходах и расходах и на поселковом уровне сразу возникли колоссальные проблемы. Депутаты стали просто складывать свои полномочия, потому что многие из них, не имея доходов, должны о них отчитываться. Бросают удостоверения и уходят. А выбирать-то будущих депутатов не из кого и сразу же возникает вопрос кадрового обеспечения представительных органов власти. В результате на уровне поселковой власти постоянно идут выборы, перевыборы и довыборы, а полномочий поселковые депутаты практически ни каких не имеют.

Краевая реформа муниципальных районов позволяет оптимизировать лишние ступени власти и централизовать её в единую районную власть. Во время обсуждения реформы мы задавали вопросы о том, что будет со специалистами, которые работают на местах. Нас заверили, что кадров и так не хватает, это ценные люди, и они, несомненно, останутся на работе, но уже в новом качестве.

Беседовал Иван Крышан