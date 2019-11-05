Владимир Перекрест: «Мы культивируем вокруг колледжа культурную ауру»

Приморский краевой колледж искусств (прежде Владивостокское музыкальное училище) один из старейших центров музыкального профессионального среднего образования на Дальнем Востоке - открыт в 1957 году. Последние девять лет учебное заведение возглавляет Перекрест Владимир Алексеевич – профессиональный музыкант, выпускник училища, а ныне колледжа, которым он и руководит. К слову сказать, на позиции директора он находится дольше любого другого своего предшественника. Владимир Алексеевич ответил на вопросы ИА DEITA.RU и рассказал, с какими проблемами столкнулся, как их решал, и чем сейчас живёт колледж.

- Владимир Алексеевич, вы взяли на себя руководство колледжем в 2010 году, тогда это ещё было Владивостокское музыкальное училище. В каком состоянии оно вам досталось?

- К 2010-му году здесь всё выглядело не убедительно… - протекала крыша, зимой в здании было очень холодно, педагоги ходили в верхней одежде, внешне это было очень неприглядное здание. Да, что говорить, - разруха. Мне досталось довольно сложное хозяйство. Но, глаза боятся, руки делают. Засучили рукава и начали работать. Привели внешне здание в порядок, перекрыли крышу - у нас на неё 50 лет гарантии, сделали отопление, полностью заменили электрику, полностью отремонтировали учебные аудитории, приобрели новую мебель в каждый класс. И параллельно, шаг за шагом стали обновлять образовательный процесс, открыли новые образовательные направления: «Звукооператорское мастерство», «Сольное и хоровое народное пение», «Музыкальное образование». Отделение «Звукооператорского мастерства» технически и материально затратное – здесь должна быть самая современная техника. На это отделение принимаем пять человек в год, больше не берём. Конкурс здесь четыре человека на место. Надо отметить, что выпускники очень востребованы и все трудоустроены.

- Из каких регионов приезжают абитуриенты? Владивосток, ближайшие города, Приморский край? Или география шире?

- Сейчас к нам едут учиться отовсюду, со всего Приморского края и не только. Ареал поступающих широк: Хабаровск, Амурская область, Биробиджан, Комсомольск-на-Амуре, Советская Гавань, Сахалин, Якутия, в этом году на академический вокал приехала поступать студентка из Москвы.

- Вы сказали «сейчас едут», а было иначе?

- К 2010 году училище осталось без общежития. Поэтому талантливые дети Приморского края начали уезжать на обучение в другие регионы. То, что некуда поселить иногороднего, было огромной проблемой. Мы ходили к бабушкам, селили студентов на подселение, пытались заселить их по общежитиям, большей частью нам отказывали, но один, два, три человека как-то удавалось по общежитиям расселить. Так, что мы прошли довольно сложный путь. В 2013 году нам на Народном проспекте, 23 передали общежитие. Оно было в очень плачевном состоянии, ни кроватей, ни мебели. Ничего! Только голые стены. Засучили рукава и шесть лет работаем. Меняем электропроводку, штукатурим, красим. Восстановили на этажах душевые, приводим в порядок кухни, санузлы, приобретаем мебель. Сейчас продолжаем устанавливать пластиковые окна. Недавно закончили капитальный ремонт крыши. Уже полностью восстановили восемь этажей, что дает возможность полностью обеспечить жильем студентов, сотрудников и молодых преподавателей.

- Сколько сейчас студентов у вас учится?

- Вот статистика: в 2010 году у нас обучалось 105 студентов. На сегодняшний момент вместе с филиалом у нас 280 студентов. Во Владивостоке, учатся 220 человек, и 60 в Находке. За эти годы студенческий контингент поднялся более, чем в два раза. В музыкальной школе, которая работает при колледже, в 2010 году училось 85 детей, сейчас – 211. В Хореографической школе – 63.

Педагогический состав у нас фактически не поменялся. Наши педагоги очень уважаемые люди – это наш «золотой фонд». Молодые преподаватели, конечно, тоже прибывают.

- Какие отделения сейчас открыты для обучения?

- Отделение духовых и ударных инструментов, отделение струнных инструментов, отделение народных инструментов, инструментов эстрадного оркестра, фортепиано. У нас три разновидности вокала: эстрадный, академический, сольное и хоровое народное пение. Отделение хорового дирижирования, теоретическое отделение, отделение звукооператорского мастерства.

В 2011 году была открыта наша Хореографическая школа. Более 10 наших воспитанников продолжают обучение в филиале «Московской академии хореографии».

Также мы открыли «Школу маленьких талантов», где обучают детей с 4,5 лет. Мы на ранней стадии выявляем творческие наклонности ребят и рекомендуем их к поступлению в нашу Музыкальную или Хореографическую школы.

Таким образом, удалось создать полноценный образовательный кластер. Наш опыт приезжают перенимать коллеги из Хабаровска, Камчатки, Биробиджана.

- В колледже очень хороший уровень образования. К примеру, у вас прекрасный «Биг-бэнд», год назад я слышала его на джазовом фестивале. Что позволяет держать планку по качеству образования?

- Тут два момента. Во-первых, я, как профессиональный музыкант совершенно точно и отчётливо знаю, что надо. Я простоял 35 лет на сцене и знаю, как учить и чему учить: оркестровая практика, ансамблевая практика, естественно сольная подготовка – это наша основная обязанность – учить каждого на своём инструменте. Это для меня приоритет. В дальнейшем не все станут «мацуевыми», исполнителями сольных программ, но все будут оркестровыми музыкантами, это точно. Вы посмотрели джазовый оркестр «Биг-бенд». Но у нас ведь есть прекрасный студенческий духовой оркестр - 30 человек, также замечательный академический хор – 28 человек, струнный оркестр -20, оркестр русских народных инструментов- 29. Оркестровая практика - это формат образовательного процесса, никак иначе.

Система музыкального образования сформирована более ста лет назад. Та, трёхступенчатая система образования которой мы придерживаемся: музыкальная школа, колледж, институт. И вся база музыканта складывается у нас в колледже, здесь музыканты становятся профессиональными. У нас очень сильные педагоги. И наши прекрасные преподаватели со студентами очень кропотливо работают. В институте, там уже работают над более тонкими вещами, над музыкой, там уже идёт шлифовка, когда человек уже умеет играть. А вот владение инструментом закладывается в музыкальной школе и у нас в колледже особенно.

- При колледже работает музыкальная школа. Расскажите подробнее об этом: что, как, зачем?

- Музыкальная школа открыта в 1997 году. И это тоже хорошая история. И, безусловно, школа очень нужна. Наши студенты обязаны проходить педагогическую практику. Они же получают не просто квалификацию – исполнитель оркестра, они получают квалификацию – преподаватель. И для осуществления педагогической практики у нас существует наша школа. Это, во-первых.

Во-вторых: в музыкальных школах Приморского края не на всех инструментам учат. В нашей же школе мы обучаем на инструментах, которых в других школах нет. Из 52-х музыкальных школ Приморского края нигде не обучают по классу фагота, тромбона, трубы, только в нашей школе. Класс гобоя тоже только у нас. Три года назад развитием духовой музыки в России уже озадачилось правительство. Кинулись – музыкантов играющих на духовых инструментах нет. Некому играть. К этой теме я отношусь с особым вниманием, ввиду того, что сам духовик, мой инструмент саксофон. Я всю историю исполнительства на духовых инструментах прошёл, руками прочувствовал. И знаю насколько это востребовано. У нас грустная история с музыкантами духовиками по всей России, и в Приморском крае тоже. Тем не менее, мы сделали огромнейшую работу. У нас кадры сформированы в полном объёме, мы можем научить играть на любом инструменте, с этим у нас проблем нет. Обучаем на редчайших инструментах – валторна, туба, гобой, фагот, тромбон, труба, кларнет. У нас просят духовиков – их не хватает в военных оркестрах. У меня письма лежат из Мурманска, из Архангельска. Вырастить музыканта это не один год, это очень сложно. Ребёнка надо обучить в музыкальной школе 8 лет, да в колледже 4 года, это уже 12 лет. Да институт, если специалитет, это ещё 4 года. Итого 16.

- А как идёт работа со студентами, и какие они, на ваш взгляд, современные студенты?

- Да студенты всегда одинаковы. Могу сказать, что мы гордимся своими студентами. К нам приходят особые дети. Они другие. Ведь наше образовательное учреждение, как впрочем, и институт искусств и музыкальная школа – это особый вид обучения. Потому что овладеть инструментом – это индивидуальная форма обучения. У нас идёт передача знаний от педагога к студенту - из головы в голову. В классе находится: педагог, студент и концертмейстер. Три человека, и всё. Если в других образовательных учреждениях на занятиях занимается группа и с ними работает один преподаватель, то у нас по-другому. Дверь закрывается, и работа с каждым учеником идёт только индивидуально.

- Владимир Алексеевич, что вы, из позиции руководителя, можете отметить как достижения, чем вы гордитесь?

- Я для себя ставил задачу – создать условия для комфортного обучения и проживания студентов и педагогов. И могу сказать, что мы это сделали, постарались максимально сделать всё необходимое для качественного обучения.

В прошлом и этом году была существенная поддержка Департамента культуры Администрации Приморского края. Скажу честно, что у нас инструментарий дошел до ручки – не на чем было обучать детей. В прошлом году мы закупили сорок два клавишных инструмента для обучения детей. В совокупности за два года, в прошлом и этом году, полностью меняем инструменты народного оркестра. Закупили двадцать пять инструментов заказных, мастеровых для обучения наших детей – это большое количество, духовых - пятьдесят один инструмент, все Yamaha. Сейчас у нас есть на чём учить детей. Также в рамках Национального проекта «Развитие культуры Приморского края» колледж улучшает материально-техническую базу, закупает инструменты и ноты.

Чем мы ещё можно гордиться? У нас за эти девять лет появился конкурс на поступление, раньше был недобор, сейчас два человека на место. Конкурс на каждое отделение. Это хорошо, значит берём не всех, берём лучших. И всё в совокупности работает на повышение уровня в нашем сегменте средне-специального образования. И эти же дети, которых мы ещё лучше обучим, пойдут в институт и получат ещё высшее образование. В целом для развития культуры края это очень важно.

- Если вернуться к инструментам для обучения детей. У вас ещё есть потребность в инструментарии?

- Конечно. Притом большая. Мы закрыли свои потребности примерно на 40 – 50 %. Ещё потребность в инструментах есть для нашего филиала в городе Находке.

- Где выступаю ваши студенты? Какие конкурсы проводите?

- Мы ведём очень активную концертную и просветительскую деятельность. У нас есть свой транспорт. Есть разработанная программа выездов по Приморскому краю. Могу с гордостью сказать, что я категорически против выездов за деньги. За 9 лет мы не продали ни одного билета, и сколько буду работать, не одного билета не продадим. У нас есть целевая аудитория – музыкальные школы. Но мы выступаем не только по школам, и ВДЦ «Океан» ездим, и много где еще. Мы не концертная организация, а образовательное учреждение. Мне интересно, чтобы мы приехали в музыкальную школу – отработали для детей, родителей, преподавателей. Преподаватели повысили свой уровень, родители увидели, что играть - это хорошо, дети увидели, насколько это здорово заниматься музыкой, быть музыкантом.

Проводили литературно-музыкальные вечера совместно с библиотекой Горького, гастролировали с ними по краю. С картинной галереей тоже сотрудничаем. И в дом престарелых ездим – даём дедушкам, бабушкам концерты. У нас в колледже ежемесячно проходит детская филармония, уже более двадцати лет. Наши студенты самостоятельно, при кураторстве педагогов, готовят тематические концерты. На них приходят дети из общеобразовательных школ.

Каждую весну проводим Региональные конкурсы. Ежегодно к нам приезжает от 400 до 1 200 талантливых детей из Приморского края и из других городов - Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Совгавани, Биробиджана, из Амурской области. Также проводим хоровой фестиваль им. Г. Струве. На него приезжают хоры из Приморского края и из самых разных мест - Читы, Амурской области, Хабаровского края. Мы культивируем вокруг колледжа культурную ауру. Учиться в колледже стало престижно. Это задача самая главная, и мы целенаправленно и постепенно это делаем.

- В Находке у вас есть филиал. Можно подробнее об этом?

- Находкинский музыкальный колледж пришёл к нам филиалом осенью 2014 года. Мы абсолютно однотипные учреждения, на тот момент стоял вопрос о том, что с ним делать? Решения по закрытию ещё не было, но вопрос уже обсуждался, это уже витало в воздухе. И было принято решение, в виду того, что мы структурированы одинаково, присоединить Находкинский музыкальный колледж к нам филиалом. Нам удалось сохранить сотрудников, сохранить педагогов, студентов.

Мы многое изменили. У нас сейчас одна централизованная бухгалтерия. Расчёт заработной платы, что во Владивостоке, что в Находке, абсолютно одинаковый. Раньше на территории края было два вроде одинаковых учреждения, но мы жили совершенно по-разному. Сейчас стараемся это выровнять – если это наш филиал, то и уровень образования должен быть одинаков. Вообще в Находке хорошие педагоги. Я там раньше сам работал, и знаю людей.

Вот так и живём. И не остановимся на достигнутом и дальше будем развиваться. Задумок ещё очень много.

Ирина Павленко