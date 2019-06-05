Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте Кремля, сообщает DEITA.RU.



Глава региона не стал дожидаться выборов и подал в отставку. В связи с этим в среду, 5 июня, президент России Владимир Путин назначил нового временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина. На этом посту он сменил также врио главы области Сергея Морозова, который не долго руководил регионом. Указом президента он был назначен врио губернатора Астраханской области в сентябре 2018 года. Многие местные аналитики предполагали, что Сергей Морозов досидит до выборов, на которые намеревался пойти самовыдвиженцем. А выборы должны пройти в единый день голосования – 8 сентября 2019 года. Но теперь в главном кресле – новый глава.

Напомним, до настоящего времени Игорь Бабушкин трудился в полпредстве – занимал должность заместителя полномочного представителя президента РФ в СКФО. Глава государства уже встретился с новым врио губернатора Астраханской области.

Инна Эстрина