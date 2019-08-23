Президент собрал оперативное совещание, сообщает DEITA.RU.



В пятницу, 23 августа, в Кремле прошло оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Как сообщается на сайте Кремля, в нем, помимо президента, приняли участие Дмитрий Медведев, Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.

Оперативное совещание собрал Владимир Путин. Тема – запуск США запрещенной ракеты дальностью свыше 500 км. Президент России отметил, что такое вооружение относится к запрещенному по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности от 1987 года.

По словам российского президента, США устанавливают у границ России, как со стороны Европы, так и в странах АТР пусковые установки. Как России понять, что именно будет установлено в Польше и Румынии: противоракетные установки или запрещенное оружие – ракеты средней дальности, – сказал Владимир Путин.

Президент также отметил, что Россия не хочет втягиваться в очередную гонку вооружений, которую сейчас разворачивают США. Он отметил, что Россия занимает 7 место в мире по затратам на вооружение. На первом – США.

«Мы были просто вынуждены и были обязаны, безусловно, обеспечить безопасность нашего народа и нашей страны. Мы это делаем сейчас и, безусловно, будем делать в будущем», – сказал Владимир Путин о том, что Россия все же вынуждена разрабатывать уникальное оружие из-за выхода США в 2003 году из Договора по ограничению систем противоракетной обороны.

Елена Миронова