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Владимир Путин ушел в тайгу с Шойгу

Путин

Компания собирала шишки и грибы накануне дня рождения президента, сообщает DEITA.RU.

Глава государства празднует день рождения, сегодня Владимиру Путину исполняется 67 лет. Накануне президент отправился на отдых в сибирские леса, компанию ему составил, конечно же, министр обороны Сергей Шойгу. Прогулка не обошлась и без лесных сувениров: Владимир Путин выбрал шишку, а Шойгу - куст брусники. Президент посоветовал другу посадить этот куст на даче. Отмечать же день рождения российский лидер планирует в кругу семьи, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Осенние прогулки президента по богатой российской природе стали уже традицией: в прошлом году он отдыхал в Туве, в Саяно-Шушенском заповеднике, а именно: сплавлялся по реке и собирал ягоды. В 2017-м Владимир Путин проводил два дня отпуска в Сибири, как и в этом году, занимавшись подводной охотой и рыбалкой. Неизменным гостем во всех нерабочих поездках президента является министр Шойгу.

Отдых в графике президента – большая редкость и чаще всего даже дни рождения не ограничиваются праздничной тематикой, главу государства сопровождают телефонные звонки и другие рабочие моменты.

Чего только не дарили Путину на день рождения: картины, сувениры, музыкальные инструменты, украшения, собак, лошадей и даже коз. Но, пожалуй, самый необычный подарок, который вручали Путину на день рождения, – это уссурийская тигрица, это случилось в 2008-м, назвали Машей и пристроили в сафари-парк в Краснодарском крае.

Михаил Светлов

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