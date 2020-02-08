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6 Декабрь 2019, 18:15

Владимир Путин выплатит по 75 тысяч рублей в связи с 75-летием Победы

Путин

Единовременная выплата положена некоторым россиянам в связи с юбилеем Победы в Великой Отечественной войне

В пятницу, 7 февраля президент России Владимир Путин подписал Указ о единовременной выплате в размере 75 тысяч рублей, сообщает ИА DEITA.RU.

Как сообщается на официальном портале Администрации главы государства, Указ вступит в силу с момента его подписания. Документ регламентирует, что уже в апреле – мае текущего года ряд категорий россиян получит средства в размере, соответствующем юбилейному году в одномоментном порядке. По 75 тысяч рублей выплатят инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам, которым детьми пришлось пережить заточение в концлагерях и гетто периода войны 1941-1945 годов, оставшимся в живых мужьям и жёнам, потерявшим супругов в войне с Финляндией, Японией и во время Великой Отечественной войны; и тем, кто потерял супругов – инвалидов и участников войны 1941-1945 годов. Это касается лиц, которые имеют постоянное место жительства не только в Российской Федерации, но и в Эстонии, Латвии и Литве.

Ряду россиян из других категорий положены выплаты чуть меньшего размера – по пятьдесят тысяч рублей.

Кабинету министров поручается профинансировать указанные расходы, а также озаботиться расчётом средств для доставки выплат.

Ранее ИА DEITA.RU сообщало о том, что иностранцам будет проще получить российский паспорт. В Кабинете министров ведется работа над поправками в закон, которые позволят получить гражданство России без отказа от гражданства родной страны. Планируется, что после рассмотрения законопроекта в Кремле, Госдума займётся вопросом, и закрыть его удастся уже на весенней сессии.

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