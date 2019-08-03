Дорожная инфраструктура Владивостока далека от совершенства, сообщает DEITA.RU.

В рамках проектов «Умный город» и «Формирование комфортной городской среды» на приморских дорогах планируется установить современные технические средства организации дорожного движения.

Всего в текущем году на улучшение состояния дорог Владивостока планируют направить рекордную для дальневосточной столицы сумму почти в 2 миллиарда рублей.





Ну а пока Владивосток «умным городом» назвать нельзя. Субботний дорожный коллапс – тому подтверждение. Многокилометровые пробки возникли по направлениям к острову Русский, бухте Лазурная, Ливадии. Это в «умном городе» дорожные службы не занимаются работами в самый неподходящий для этого день. А потому Владивосток таковым пока назвать нельзя.

Дмитрий Санников