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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

«Владивосток – город для праворульных машин»: приморцы обсуждают находчивого сотрудника стоянки

авто, автомобиль, руль

Забавные снимки опубликованы в соцсетях

Коллаж двух фото, говорящих о практическом удобстве праворульных автомобилей, обсуждают пользователи приморского сегмента интернета, сообщает ИА DEITA.RU.

Снимки появились сразу в нескольких популярных пабликах, в том числе в группе VDK. В каждом случае они вызвали живое обсуждение.

Неизвестно, где конкретно происходит забавная сцена, но запечатлен момент оплаты парковки. Сотрудник, ответственный за взимание платы с клиентов, явно не желает выходить из своего помещения ради владельцев авто с левым рулем. Чтобы получать деньги, оставаясь при этом в тепле, он просовывает в окошко аквариумный сачок, и втягивает его обратно уже с оплатой.

На фотоколлаже размещена надпись: «А все потому что Владивосток – город для праворульных машин».

правый руль юмор
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