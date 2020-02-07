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«Владивосток – город для праворульных машин»: приморцы обсуждают находчивого сотрудника стоянки
Забавные снимки опубликованы в соцсетях
Коллаж двух фото, говорящих о практическом удобстве праворульных автомобилей, обсуждают пользователи приморского сегмента интернета, сообщает ИА DEITA.RU.
Снимки появились сразу в нескольких популярных пабликах, в том числе в группе VDK. В каждом случае они вызвали живое обсуждение.
Неизвестно, где конкретно происходит забавная сцена, но запечатлен момент оплаты парковки. Сотрудник, ответственный за взимание платы с клиентов, явно не желает выходить из своего помещения ради владельцев авто с левым рулем. Чтобы получать деньги, оставаясь при этом в тепле, он просовывает в окошко аквариумный сачок, и втягивает его обратно уже с оплатой.
На фотоколлаже размещена надпись: «А все потому что Владивосток – город для праворульных машин».