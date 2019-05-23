Мэрия города тоже ничего не смогла с ними поделать – разрешение на строительство ее обязал выдать Арбитражный суд ДФО, а за резидента в этом споре активно вступилась Корпорация развития Дальнего Востока. В итоге администрация города готовит кассацию в Верховный суд, а застройщик – строительную технику.

В Екатеринбурге такое противостояние, перейдя в активную фазу, вылилось в большой скандал, который дошел до Путина. И президент посоветовал чиновникам послушать мнения жителей, для начала его спросив. В итоге по результатам опроса ВЦИОМа для будущего храма решено поискать другую площадку, а зеленый сквер велено оставить в покое.

Интересно, пойдет ли Владивосток по стопам Екатеринбурга, до чего готовы дойти возмущенные жители в своем протесте, и вмешается ли в этот показательный конфликт федеральный центр. DEITA.RU будет следить за развитием событий.

Напомним, во Владивостоке стремительно растет протестная активность. Практически каждую неделю на улицы выходят жители, недовольные теми или иными действиями властей. В прошлые выходные у Ленина митинговали обманутые дольщики и угрожали голодовкой, а ранее в нескольких районах столицы появились обращения к властям с требованием запретить точечную застройку и завершить строительство долгостроев.

Отметим, что революционный закон о свободном порте Владивосток в итоге превратился в механизм получения бесплатных земельных участков без конкурса. Зачастую новоявленные резиденты получают нужный участок под один проект, но затем меняют его, и в жилых районах появляется точечная застройка, многоэтажные дома или торговые центры. Полпред президента в ДФО признал существующие «искажения», поручив КРДВ повнимательнее рассматривать проекты резидентов.

Светлана Алеутская