Владивосток к концу года отстанет от Читы на 53 «умные» остановки

Пока отставание всего на два пункта, но приморская столица не планирует догонять забайкальскую, сообщает DEITA.RU.



В административном центре Забайкалья появились первые «умные» остановки, пишет официальный портал региона. Здесь можно зарядить телефон, воспользоваться Wi-Fi и узнать время прибытия транспорта, работает освещение, а сама конструкция изготовлена из антивандальных материалов. Прежде было заявлено, что до конца 2020 года в городе появится всего 54 таких остановки, и первые ласточки уже радуют пассажиров.

Владивосток тоже не лыком шит, и современным трендам на «умное» пространство, в том числе остановки, следует. Только вот пока в городе такая остановка всего одна – на острове Русский, около кампуса ДВФУ. Ее осенью 2018 года подарил краевому центру «Сбербанк». Функции, в принципе, аналогичные: бесплатный интернет, возможность зарядки гаджета, прогноз прибытия автобусов и защита от непогоды, заодно и экран, где транслировались видео-ролики. Но за годы функционал заметно уменьшился.

«Снаружи она в таком же состоянии, как изначально, но телевизор и оповещение об автобусах уже не работают. А про Wi-Fi никто и не знал», – поделилась студентка ДВФУ Диана Новикова.

Осенью 2019 года в рамках Дальневосточного IT форума шла речь о реализации проекта «Умный город», но там упоминались только теплые остановки, а никак не «умные». Так что пока Владивосток сложно назвать лидером в этом вопросе на Дальнем Востоке, и неизвестно, когда ситуация изменится.

Наталия Лебедева